РИАМО - 3 сен. Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России будет досконально разбираться в ситуации с «инструктажем» по фальсификации на предстоящих выборах в подмосковном Королеве, сообщил РИАМО глава совета Максим Григорьев.

Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись с якобы инструктажем по фальсификациям на сентябрьских выборах в Королеве.

«Мы, безусловно, берем этот случай под контроль. Мы будем досконально разбираться в этой ситуации. Была ли это какая-то провокация, или это было личное поведение этого человека (чей голос звучит на аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении «Новой газеты» - ред.). Либо это пленка, которую смонтировали из частей. Либо, может быть, действительно, это какая-то незаконная попытка повлиять на что-то», - сказал Григорьев.

По его словам, координационный совет при Общественной палате РФ будет разбираться с данной ситуацией и определит свою точку зрения по поводу произошедшего.

«Я лично знаю Избирательную комиссию Московской области, руководителя избирательной комиссии, это не те люди, на которых могут оказывать такое влияние. <…> Я прекрасно понимаю, что Избирательная комиссия Московской области будет действовать по тем правилам, которые у нее есть», - подчеркнул Григорьев.

По его сведениям, избирком обратится в прокуратуру с просьбой провести расследование по публикации «Новой газеты».

«Это тоже показывает, что избирательная комиссия в этом плане не собирается слушаться каких-то людей со стороны. Это очень хороший и полезный сигнал, который показывает независимость избирательной комиссии», - отметил общественник.

Он подчеркнул, что Мособлизбирком имеет четкую установку на максимальную легитимность и законность избирательного процесса.

«И мы видим, как много делает Избирательная комиссия Московской области для того, чтобы это обеспечить. У меня нет сомнений, что никто не сможет своими действиями на нее повлиять. А что было конкретно, давайте разберемся. Пусть прокуратура это расследует», - заключил собеседник агентства.