РИАМО - 3 сен. Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России будет досконально разбираться в ситуации с «инструктажем» по фальсификации на предстоящих выборах в подмосковном Королеве, сообщил РИАМО глава совета Максим Григорьев.
Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись с якобы инструктажем по фальсификациям на сентябрьских выборах в Королеве.
По его словам, координационный совет при Общественной палате РФ будет разбираться с данной ситуацией и определит свою точку зрения по поводу произошедшего.
«Я лично знаю Избирательную комиссию Московской области, руководителя избирательной комиссии, это не те люди, на которых могут оказывать такое влияние. <…> Я прекрасно понимаю, что Избирательная комиссия Московской области будет действовать по тем правилам, которые у нее есть», - подчеркнул Григорьев.
По его сведениям, избирком обратится в прокуратуру с просьбой провести расследование по публикации «Новой газеты».
«Это тоже показывает, что избирательная комиссия в этом плане не собирается слушаться каких-то людей со стороны. Это очень хороший и полезный сигнал, который показывает независимость избирательной комиссии», - отметил общественник.
Он подчеркнул, что Мособлизбирком имеет четкую установку на максимальную легитимность и законность избирательного процесса.
«И мы видим, как много делает Избирательная комиссия Московской области для того, чтобы это обеспечить. У меня нет сомнений, что никто не сможет своими действиями на нее повлиять. А что было конкретно, давайте разберемся. Пусть прокуратура это расследует», - заключил собеседник агентства.
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