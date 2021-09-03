РИАМО - 3 сен. Доля пустующего стрит-ритейла на Патриарших прудах в столице достигла рекорда, этот показатель составил 15%, сообщает РИА Недвижимость.

Уточняется, что в начале прошлого месяца средний уровень вакантности на Патриарших прудах в стрит-ритейле составил 15,2%. Это выше показателя первого полугодия на 4,9 процентного пункта.

Временное увеличение числа свободных лотов было спровоцировано, в частности, периодом действия QR-кодов на стыке второго и третьего кварталов. Это сильно повлияло на работу общепита и трафик.

За весь июль и начало августа было зафиксировано 14 закрытий. Больше всего закрытий пришлось на операторов общепита.

На втором месте располагаются салоны красоты, — 29%. С начала года в районе Патриарших прудов закрылось 30 различных заведений.