РИАМО - 3 сен. Ни для кого не секрет, что маленькие города в России отличаются архитектурным ансамблем и местным колоритом. И чтобы в городе продолжала царить уникальная атмосфера, а облик – радовать глаз местных жителей и туристов, очень важно сохранять общий архитектурный стиль провинции в первозданном виде.

Так, в прошлом году была реконструирована Советская площадь в Верее, маленьком городе Наро-Фоминского округа. Все в лучших исторических традициях: брусчатка, стилизованное освещение и фасады зданий вернули свой первозданный вид.

ТС "Пятёрочка"

Верея в целом отличается от других малых городов. Здесь царит атмосфера XVIII-XIX веков, которая ощущается благодаря стилю построек. Единственное, что выбивается из общего вида – это современные магазинные вывески и другие элементы оформления объектов торговли. Но и тут есть положительная динамика: бизнес Вереи поддержал решение администрации о реконструкции и тоже меняется, подстраиваясь под общий исторический стиль города. Даже федеральные компании не остаются в стороне. Например, «Пятёрочка» совсем недавно реконструировала фасад своего магазина на ул. Советская, 9.

«Безусловно, это уникальный случай для «Пятёрочки». Мы решили отступить от правил брендбука, чтобы поддержать гармонию общего визуального стиля города. Теперь витрина и вывеска выполнены в русском стиле с соблюдением особенностей написания слов дореволюционного времени», – сообщили в пресс-службе сети магазинов.

Такая синергия позволяет малым городам сохранять свой шарм и привлекательность. Особенно в тот момент, когда современная действительность заставляет делать выбор в пользу технологичных решений, что зачастую приводит к ликвидации исторического духа отдельных районов.