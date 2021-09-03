РИАМО - 3 сен. В работе соцсети «ВКонтакте» произошел технический сбой, об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать около 13:00. Большая часть пользователей - 89% - жалуются на недоступность сайта. Еще 9% указали на проблемы со входом в свои аккаунты, а 2% юзеров заявили о невозможности отправки сообщений.

Чаще всего жалобы на сбой в работе «ВКонтакте» приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов.