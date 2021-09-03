РИАМО - 3 сен. В Москве создан благоприятный инвестиционный климат, поэтому частный бизнес в строительной отрасли работает в комфортных условиях, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Учитывая, что существенная доля всего ввода недвижимости приходится на инвестиционных блок, можно уверенно говорить – в Москве созданы комфортные условиях для частного бизнеса в строительной отрасли», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью «Строительной газете».

По его словам, строительство жилья за счет инвесторов остается одним из самых крупных сегментов частного строительного рынка в российской столице.

Заммэра отметил, что в условиях волатильности курса нацвалюты население все чаще рассматривает жилье как средство сбережения. Кроме того, переход отрасли к проектному финансированию повышает надежность инвестирования в квадратные метры для населения. Так что девелоперы с уверенностью смотрят в будущее, отметил глава Стройкомплекса.

Бочкарев подчеркнул, что правительство Москвы делает все возможное для увеличения объема предложения нового жилья на рынке, в том числе за счет мер по снижению административных барьеров.