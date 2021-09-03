РИАМО - 3 сен. Школьников и студентов Подмосковья спросят о том, чего им не хватает в современном культурном пространстве региона. Обратную связь учтут при дальнейшей работе, заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

В России заработал проект «Пушкинская карта». Это банковская карта платежной системы «МИР» с лимитом 3 тыс. рублей. Средства можно потратить на покупку билетов в организации культуры до конца года.

Оформить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого им нужно авторизоваться в приложении «Госуслуги. Культура», а затем выбрать на сайте культура.рф или портале «Госуслуги. Культура» подходящее мероприятие.

«Мы соберем с ребят такую информацию (чего им не хватает в музеях и театрах - ред.). И вас пригласим на обсуждение. Ребята дают серьезную обратную связь, мне к ней прислушиваемся», - заявил Бронштейн.

Он отметил, что «Пушкинская карта» - это серьезный воспитательный проект, важно сохранить его именно в таком, а не развлекательном виде.

«У нас много интересных экскурсионных маршрутов, где детей учат разбираться в искусстве», - добавил Бронштейн.

Где в Подмосковье можно использовать «Пушкинскую карту»>>