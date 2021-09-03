РИАМО - 3 сен. В Подмосковье уже начали покупать билеты с помощью «Пушкинской карты». В настоящее время молодежь выбирает театры - в основном классические постановки и балет, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Пушкинская карта» - банковская карта «МИР» от Почта Банка с лимитом 3 тыс. рублей, эти деньги можно использовать для оплаты билетов в организации культуры до конца года. Ее могут оформить бесплатно молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого нужно авторизоваться в приложении «Госуслуги. Культура», а затем выбрать на сайте культура.рф подходящее мероприятие.

«Данных, сколько уже оформлено карт по Московской области, технические службы дать, к сожалению, не могут. Но за эти два дня было продано 36 билетов в театры (с использованием карты - ред.), не в музеи пока. И что интересно - на классические произведения «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», - сказала Харламова.

Она отметила, что много билетов было приобретено на русский балет «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

«Здорово, но это только начало», - заключила Харламова.

Где в Подмосковье можно использовать «Пушкинскую карту»>>