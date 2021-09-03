РИАМО - 3 сен. В пилотную программу «Пушкинская карта» вошли порядка 50 музеев, театров и концертных залов региона, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Пушкинская карта» - банковская карта «МИР» от Почта Банка с лимитом 3 тыс. рублей для оплаты билетов в организации культуры до конца 2021 года. Оформить ее бесплатно могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого нужно авторизоваться в приложении «Госуслуги. Культура», а затем выбрать на культура.рф подходящее мероприятие.

«В Московской области 47 учреждений стали пилотными - это все наши государственные музеи, театры, концертные организации, культурно-досуговых центры», - сказала Харламова.

Она отметила, что в программе участвуют 60 городских округов. При этом регион стал лидером по числу учреждений-участников проект.

«Это уникальный, новый, в других странах не используемый проект «Пушкинская карта», который предложил президент. Эти 3 тыс. рублей с сентября по декабрь наша молодежь может использовать для посещения учреждений культуры. В следующем году будет другая сумма», - сказала Харламова.

Она отметила, что в Подмосковье карту могут оформить около 600 тыс. молодых людей.

«Уже больше 700 тыс. приложений «Госуслуги. Культура» скачено по стране, уже начались покупки», - заключила Харламова.

Где в Подмосковье можно использовать «Пушкинскую карту»>>