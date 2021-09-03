РИАМО - 3 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение СМИ, касающееся внесения изменений в закон об иноагентах. Документ планируют внимательно изучить в Кремле, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков назвал характер обращения конструктивным.

«Это уже не требование», — сказал он.

Ранее ряд российских СМИ направил обращения властям РФ с требованием отменить закон об иностранных агентах, в число которых попали несколько изданий и десятки журналистов.