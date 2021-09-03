РИАМО - 3 сен. Жителям Подмосковья теперь доступна интерактивная карта культурных учреждений региона, которые можно посещать бесплатно по «Пушкинской карте».

Интерактивная карта опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Всего на карте указано 47 учреждений культуры в Подмосковье, которые стали участниками всероссийского проекта «Пушкинская карта». Это музеи, филармонии, театры и дома культуры. Для каждого из них на карте указаны контактные данные.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября. Она рассчитана на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. В рамках программы на портале госуслуг можно оформить виртуальную карту для смартфона. На нее ежегодно будут начисляться денежные средства, которые можно потратить на билеты в культурные учреждения. В этом году на каждой карте будет находиться по 3 тыс. рублей.

Где в Подмосковье можно использовать «Пушкинскую карту»>>