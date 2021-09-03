РИАМО - 3 сен. Более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли углубленную программу обследований после коронавируса в последние четыре недели, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Можно говорить о высокой популярности этой услуги. Более половины из тех, кто приходит в павильоны для медицинских обследований, делают это именно для того, чтобы проверить здоровье после перенесенного Covid-19», — сказала Ракова.

Она отметила, что обследования в парках себя оправдало полностью: люди могут комплексно оценить свое здоровье после болезни и получить направление к нужным специалистам при наличии показаний.

Если по результатам найдутся те или иные отклонения и факторы риска, то с пациентом свяжутся врачи городского телемедицинского центра, которые расскажут человеку о возможных проблемах со здоровьем, запишут горожан на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам.

При допобследования для переболевших коронавирусом горожане могут пройти спирометрию, биохимический анализ крови на 7 показателей, тест с 6-минутной ходьбой и другое.

Для того, чтобы быстрее обследоваться в павильонах, есть возможность заранее заполнить анкету в разделе «Моя диспансеризация в парке» в электронной медицинской карте, которая доступна горожанам на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Павильоны работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00 в 45 городских парках и скверах.

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