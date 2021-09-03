РИАМО - 3 сен. Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова прошла медицинское обследование в павильоне «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле» и поделилась своими впечатлениями, передает корреспондент РИАМО.

Спортсменка прошла стандартный набор клинических исследований, который включает в себя анализ крови, измерение индекса массы тела, обследование у терапевта и так далее. Пройти данные процедуры можно примерно за 40 минут. По ее мнению, такую возможность не упускают люди, желающие беречь свое здоровье.

«Я обязательно всем советую, потому что это удобно. Пройти такой чекап за 30-40 минут – это очень удобно, особенно для тех, у кого очень плотный график», – сказала Радионова.

Спортсменка добавила, что считает данный проект очень важным, особенно в условиях пандемии коронавируса. Также Радионова призвала жителей столицы приходить в павильоны «Здоровая Москва» на обследования.

Павильон в парке «Ходынское поле» – один из наиболее часто посещаемых москвичами. Он находится в шаговой доступности от метро.

«Результаты очень быстро подгружаются в электронную медицинскую карту, это очень удобно. Если нужно заключение или какую-либо информацию врачу получить, то в личном кабинете и в ЕМИАС он может это сделать», – подчеркнул заведующий отделением общеврачебной практики городской поликлиники №62 Андрей Рождественский.

Павильоны «Здоровая Москва», ранее перепрофилированные под пункты вакцинации от Covid-19, возобновили работу в обычном режиме в начале августа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ежедневно обследования в павильонах «Здоровая Москва» проходят более тысячи человек. Углубленную диспансеризацию уже прошли 30 тыс. москвичей.