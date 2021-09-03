РИАМО - 3 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 681 случай заражения коронавирусной инфекцией, больше всего заболевших в Люберцах (71) и Балашихе (70), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Третье место по количеству выявленных заболевших за сутки у Одинцовского городского округа (64). 53 случая выявили в Королеве, 35 - в Домодедове, 34 - в Серпухове, 31 - в Орехово-Зуевском округе, 30 - в Ленинском округе, 26 - в Красногорске, по 25 - в округе Пушкинский и Мытищах, 22 - в Дмитровском округе, 20 - в Наро-Фоминском округе, 19 - в Лыткарине.

15 случаев заболевания выявлено в Коломне, 12 - в Ступине, по 10 случаев - в Павловском Посаде, Шатуре и Рузском округе, по 9 - в Богородском округе, Подольске и Можайском округе, 8 - в Серебряных прудах, по 6 - в Зарайске, Щелкове, Дубне и Жуковском.

По 4 случая - в Кашире, Краснознаменске и Сергиево-Посадском округе, по 3 - в Электростали, Шаховской, Реутове и Ивантеевке, по 2 случая - в Истре, Лобне, Лосино-Петровском, Луховицах и Егорьевске, по 1 случаю - в Бронницах, Талдомском округе, Солнечногорске, Пущине, Клину и Дзержинском.

Ни одного случая заражения за сутки не было зафиксировано во Фрязине, в Электрогорске, Чехове, Черноголовке, Химках, Рошале, Раменском округе, Протвине, Озерах, Молодежном, Лотошине, Красноармейске, Котельниках, Звездном городке, Долгопрудном, Воскресенске, Власихе и Волоколамском округе.

С начала пандемии в Московской области выявлен 424 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 7 837 человек. Выздоровел и выписался 367 391 человек.

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