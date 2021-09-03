РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Сотрудников Люберецкой областной больницы отметили наградами министерства здравоохранения Московской области за многолетний плодотворный труд, мастерство и высокие достижения в профессии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Почетным званием «Заслуженный работник Московской области» награждена и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Ольга Шведчикова. Заведующая поликлиническим отделением №10 Алла Яровенко отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а заведующая Центральным поликлиническим отделением Наталья Позднякова награждена Благодарственным письмом министра здравоохранения Московской области.

Врачей поздравили с заслуженными наградами и пожелали дальнейших успехов в их нелегком и таком нужном людям труде.