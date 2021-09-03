РИАМО - 3 сен. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность проведения Олимпийских игр в России в 2036 году, при этом принять их может Владивосток, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление глава государства сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что «все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр».

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться. В том числе не будет примеси политического характера. Если все будет так, как я говорю, мы не исключаем возможность проведения Олимпийских игр в России. Дальний Восток, Владивосток — это одна из перспективных площадок», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что говорить об этом «пока рано, надо все посчитать».

VI Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября во Владивостоке в гибридном формате.