РИАМО - 3 сен. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность проведения Олимпийских игр в России в 2036 году, при этом принять их может Владивосток, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующее заявление глава государства сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что «все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр».
Он подчеркнул, что говорить об этом «пока рано, надо все посчитать».
VI Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября во Владивостоке в гибридном формате.
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