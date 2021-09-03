РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Сильное задымление в маршрутном такси произошло утром в пятницу на Южном обходе в Подольске, пассажирам пришлось покинуть транспорт, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Она рассказала, что утром ехала в Москву на маршрутом такси №1231. Возле гипермаркета «Леруа Мерлен» в 8:33 в салоне маршрутки пассажиры начали наблюдать сильный дым, водитель остановился. Когда люди начали выбегать из маршрутки, дым был настолько густой, что ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки.

«Страшно было, что взорвется, хотелось быстрее убежать! Я самая первая выскочила из маршрутки, так как сидела на переднем сиденье возле окна. Водитель нам сказал, чтобы мы выбегали быстрее», - сказала свидетель.

Пострадавших не было.

Сотрудники ГИБДД Подольска сообщили, что информации об аварии в этом месте к ним не поступало.