РИАМО - 3 сен. Жители Москвы почтили память жертв трагедии в Беслане в День солидарности в борьбе с терроризмом, передает корреспондент РИАМО.

Возле Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках жители столицы, известные люди и политические деятели возложили цветы у памятника. После панихиды была прочтена молитва. В 13:05 в небо выпустили 334 белых шара за каждого погибшего.

«Семнадцать лет прошло, до сих пор текут слезы. Мы помним этот страшный день. Не первый год 3 сентября начинается с того, что мы идем на Николо-Архангельское кладбище, возлагаем цветы к могилам бойцов, которые погибли за наших детей. Знаю, что и сегодня есть те, кто защитит наших детей, если вдруг нагрянет беда. Войны отгремели много лет назад, но к сожалению, угроза терроризма <...> до сих пор имеет место быть», – сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она добавила, что важно не только помнить эту трагедию, но и сделать все, чтобы в будущем избежать повторения страшных событий.

Дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы более 1,1 тыс. заложников. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей.