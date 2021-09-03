РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Дольщики трех корпусов в миниполисе «Серебрица» в подмосковном Красногорске в ближайшее время смогут получит ключи, дома получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 2, 3 и 4 корпусов миниполиса «Серебрица». Для дольщиков открыта запись на подписание акта приема-передачи квартир и получение ключей.

Миниполис расположен в городском округе Красногорск в пешей доступности от МЦД-2 «Опалиха». Всего в составе комплекса 5 жилых корпусов высотностью 6-12 этажей. Квартирография проекта включает более 70 вариантов планировок студий, 1, 2, 3-комнатных квартир.

2 и 3 корпуса - 8-этажные, в них 234 и 232 квартиры. 4 корпус на 416 квартир отличает переменная этажность - 7-9 этажей. Все три здания имеют высокий класс энергетической эффективности «А+». На сегодняшний день в трех корпусах уже реализовано 885 квартир, ценовой диапазон оставшихся квартир — от 5,9 до 13,9 млн рублей.

Особое внимание в проекте уделено архитектурным и планировочным решениям, дворовым пространствам и ландшафту. В миниполисе предусмотрен гаражно-торговый комплекс с многоуровневым наземным паркингом, соседский клуб для жителей.

На территории миниполиса «Серебрицы» полным ходом идет строительство школы и детского сада на 250 мест. После сдачи в эксплуатацию оба объекта будут переданы муниципалитету в соответствии с договором о комплексном развитии территории.