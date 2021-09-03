РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 сен. Более 1 тыс домов в Королеве газифицируют по президентской программе «Социальная газификация», сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Первый замглавы города Юрий Копцик и заместитель главы Владимир Шабалдас доложили о работе по социальной газификации, которая проводится на территории городского округа Королев, на заседании регионального штаба по реализации «Социальной газификации» в Московской области.

Всего в городе подлежит социальной газификации 1094 домовладения, подключить их планируют до III квартала 2022 года. Городская администрация проводит большую разъяснительную работу, чтобы каждый собственник знал о возможностях программы и принял взвешенное решение. По вопросам социальной газификации, в том числе и поддержки малообеспеченных семей, можно обратиться по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75, а также к фронт-менеджеру по Королеву филиала «Мособлгаза» «Север» по телефону: 8(925)967-13-70.

Также на заседании обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей, эксплуатирующих газовое оборудование в квартирах и частных домовладениях, путем обеспечения регулярного технического обслуживания этого оборудования специализированной сертифицированной организацией. Стоит задача донести до жителей необходимость заключения каждым собственником договора со специализированной организацией на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В случае, если жители не обеспечивают допуск специалистов газовой службы для проверки оборудования и отказываются заключать договор на его техническое обслуживание, в отношении них могут применяться санкции, в том числе отключение от газопровода.

«Сформированы списки адресов домовладений, где отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования. Составлен план на ограничение поставки ресурса в 10 домовладениях уже в текущем месяце», - сказал Шабалдас.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>