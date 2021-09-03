РИАМО - 3 сен. Два учебных заведения из Московской области вошли в топ-20 лучших школ России по итогам конкурса «Большая перемена». Это лицей имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминске и гимназия №18 в Люберцах, сообщают организаторы мероприятия.

Лучшие школы были определены по итогам финала первого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек».

Для учащихся школ-победителей подготовили встречи с участниками всероссийского движения «Вдохновители», также в учебных заведениях предусмотрели установку табличек «Школа «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали свыше 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

Проект «Вдохновители» объединяет предпринимателей, ученых, топ-менеджеров, общественных деятелей, студентов и школьников, добившихся выдающихся результатов в науке, культуре, искусстве, спорте, технологиях, экологии, киберспорте. Они помогают молодежи выявить и реализовать свои таланты, подключиться к осуществлению реальных перемен. Молодежные инициативы поддерживаются с помощью обучающих программ, а также медийного контента.