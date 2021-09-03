РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В сентябре в образовательных учреждениях городского округа Люберцы стартует вакцинация против гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В целях усиления мероприятий по профилактике гриппа Люберецкая областная больница проводит вакцинацию против гриппа в образовательных учреждениях городского округа Люберцы. Вакцинация проводится врачами детских поликлинических отделений и проходит в соответствии с представленным графиком.

Ознакомиться с графиком прививочной кампании в образовательных учреждениях городского округа Люберцы можно на сайте Люберецкой областной больницы.

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