РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Министру физической культуры и спорта Московской области Роману Терюшкову на встрече со спортсменами в Люберцах рассказали о развитии силового экстрима в округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Терюшков в Люберцах провел встречу с местными представителями спортивного сообщества. В ходе беседы присутствующие обсудили тему взаимодействия общеобразовательных и спортивных организаций.

«Теперь спортивную подготовку хотят отдать сфере образования. Это неправильно. Задачи образования – несколько другие. Вся советская система выстраивалась через систему физкультуры и спорта, проводился Парад физкультурников на Красной Площади, было почетно выполнять нормативы ГТО и получать знаки отличия. В СССР люди гордились спортивными победами страны, а спортсменов знали в лицо. Как говорил легендарный советский хоккеист Владимир Петров, спорт - это сила и мощь государства в мирное время», - сказал Терюшков.

Лидер Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» рассказал о развитии силового экстрима на территории городского округа Люберцы и поблагодарил Романа Терюшкова за поддержку физкультурной отрасли. Представителей спортивного сообщества интересовали перспективы футбола в Подмосковье.

«На территории Московской области более 22 тысяч детей занимаются футболом. Наших ребят забирают московские клубы и клубы из других субъектов, где футбол развивается. За последние 5 лет 44 человека ушли из региона в «ЦСКА», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит», - заключил Терюшков.