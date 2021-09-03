РИАМО - 3 сен. В Волоколамске полностью завершили очистку двух прудов на улице Академической в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озер». Для комфортного отдыха горожан на территории скоро появятся скамейки и урны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Михаил Сылка встретился и пообщался с представителем подрядной организацией «Акваберег», выигравшей муниципальный контракт по очистке данных водоемов.

«Во время проведения работ мы услышали массу восторженных отзывов и благодарностей от жителей близлежащих домов. Очень важно, что горожане остались довольны результатом», – отметил коммерческий директор организации Никита Павлов.

Ранее на портале «Добродел» проходило общественное голосование по расчистке водных объектов, по итогам которого данные пруды были выбраны жителями. В ближайшее время для более комфортного отдыха горожан тут установят урны и разместят скамейки.

Жители Волоколамского округа снова смогут принять участие в голосовании по выбору прудов и озер для очистки в 2022 году – голосование стартует уже в сентябре.