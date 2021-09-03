РИАМО – 3 сен. Это второй в этом году этап офлайн-формата проекта «Открой#Моспром». Зарегистрироваться и бесплатно получить электронный пропуск на территорию выбранного завода можно на сайте otkroimosprom.ru с 3 сентября. Всего планируется сформировать 70 экскурсионных групп. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сами экскурсии пройдут с 9 по 11 сентября.

«Проект «Открой#Моспром» мы запустили 2 года назад. Желающих окунуться в атмосферу столичной промышленности и самому побывать на заводах города становится все больше. Прошлой весной всего за 3 дня мы провели 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы. На этот раз посетителей ждут на 20 производственных площадках», – сказал заммэра.

В рамках проекта можно будет познакомиться с предприятиями различных отраслей: от пищевой до космической.

«Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, все еще диктуют условия при составлении экскурсионных планов: организаторами соблюдаются необходимые меры предосторожности», – отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.