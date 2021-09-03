РИАМО - 3 сен. Успехи Московской области в реализации образовательного проекта за 2020-2021 гг. отметили на форуме «Время образования». Свыше 400 тыс. подмосковных школьников регулярно участвует в «Уроке цифры» . Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Стартовавший в 2018 году Всероссийский образовательный проект помогает школьникам развивать навыки и компетенции в цифровой экономике. Данная программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по инициативе Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика».

Проект «Урок цифры» охватывает все регионы страны. Занятия на тематических тренажерах проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы по различной тематике, включая машинное обучение, искусственный интеллект, облачные технологии и многое другое.

Мы традиционно участвуем в проекте «Урок цифры». Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что интересно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы и преподносится в игровом формате, – отметила зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

За активное участие в проекте наградами отметили 25 регионов, Подмосковье вошло в десятку лидеров. Также были отмечены Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Белгородская, Челябинская и Омская области, Ставропольский, Приморский и Краснодарский край.

Как отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар, цифровизация сегодня проникает во все сферы жизни человека.

«Даже если в будущем школьники не планируют работать в ИТ-сфере, им однозначно пригодятся полученные на «Уроке цифры» навыки и компетенции: в обучении и пользовании компьютерными программами, получении госуслуг, онлайн-торговле, пользовании банковскими сервисами и так далее. Так, например, один из уроков проекта, посвященный кибербезопасности, помогает ученикам уберечься от мошенников в интернете и защитить личные данные», – добавил министр.

В 2020 году более 10 млн школьников, педагогов и родителей воспользовались образовательными программами проекта. В новом учебном году цифровой контент расширят и интегрируют с другими школьными предметами: математикой, музыкой, физикой и рисованием.

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