РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В прошлом учебном году 58 педагогов городского округа Люберцы получили материальную поддержку губернатора Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«58 педагогов в 2020-2021 учебном году получили материальную поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева в виде единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, 41 молодой педагог по окончании второго года работы получили по 100 тысяч рублей. С 37 выпускниками заключены целевые договоры на обучение и получение педагогической специальности. В 2021 году два человека приняли участие в конкурсе и получили право стать участниками программы «Социальная ипотека». Всего в городском округе Люберцы 12 человек – участников Программы «Социальная ипотека», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в сфере образования трудятся порядка 6 тыс. работников, в том числе 3 936 педагогов, из них учителей - 1 822 человека.

«Постепенно сокращается число педагогов пенсионного возраста, в настоящее время – 4%. Растет доля молодых учителей в возрасте до 35 лет – 29%. В целом обеспеченность педагогическими кадрами удовлетворительная, однако из года в год возникает потребность в учителях, особенно начальных классов, так как ежегодно увеличивается количество первоклассников и детей начальной школы. Из общего числа учителей доля учителей начальных классов составляет 34% - 640 человек. В 2020-2021 учебном году в муниципальной системе образования работали 142 молодых специалиста», - добавил Ружицкий.