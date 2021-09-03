РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Международный турнир по гольфу пройдет в подмосковном Красногорске 10 сентября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

10 сентября в «Москоу Кантри Клабе» в поселке Нахабино Красногорска пройдет XXV Международный благотворительный турнир по гольфу. Традиционный турнир станет одним из ярчайших событий, проходящих в рамках празднования 100-летия со Дня образования Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК при МИД России).

Планируется, что в мероприятиях турнира примут участие представители руководства МИД России и ГлавУпДК, федеральных и региональных ведомств, главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в России, известные спортсмены и артисты – основатели и послы благотворительных фондов.

В турнире, который проводится на первом в России 18-луночном гольф-поле «Москоу Кантри Клаб», сыграют дипломаты разных стран, представители деловой и политической элиты, профессионалы и любители гольфа, юниоры.

За свою долгую историю мероприятие стало не только престижным спортивным событием, но и эффективным инструментом сбора средств, которые передаются в благотворительные фонды, больницы, школы-интернаты и другие учреждения.

Турнир в «Москоу Кантри Клабе» станет настоящим праздником детства: ребята выступят с концертными номерами, поучаствуют в мастер-классах и гольф-уроках.

Организатор турнира – ГлавУпДК при МИД России. В состав оргкомитета вошли Светлана Журова, Елена Мартьянова, Елизавета Муравкина, Евгений Стычкин, Виктор Христенко, Сергей Черемин, Екатерина Шергова.