РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетили компанию «ЛазерСтиль» в деревне Машково и пообщались с коллективом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Крупнейшая в Московском регионе компания «ЛазерСтиль» по производству вывесок, наружной рекламы и комплексного оформления мест продаж работает на территории городского округа Люберцы. Это один из лидеров в своей отрасли. Компания существует с 1996 года и предоставляет клиентам полный спектр услуг: дизайн, разработка, производство, сервисное обслуживание, согласование рекламных конструкций. Во время пандемии коронавируса предприятие не прекращало работать, более того - оно оказывало помощь люберецким медикам», - сказал Ружицкий.

На встрече обсудили спортивный проект «Корпоративная лига», который реализуется на территории округа, реконструкцию стадионов «Электрон» и «Торпедо», развитие спорта в Люберцах.

«Искренне желаю генеральному директору «ЛазерСтиль» Роману Герасимову успехов, новых проектов, расширения рынка сбыта, а также принимать активное участие в спортивной жизни округа! Ведь Люберцы – территория спорта», - добавил Ружицкий.