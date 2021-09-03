РИАМО - 3 сен. Металлические скульптуры лося, лосихи и лосенка появятся этой осенью на территории московского Яузского лесопарка, который является частью Национального парка «Лосиный остров», сообщается на сайте RosTender.info.

Сейчас проводится конкурс на выбор исполнителя. Заказчиком проекта выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Лосиный остров». Работы запланированы в рамках программы комплексного обустройства территорий парка.

Согласно техническому заданию, помимо комплекта скульптур, в парке планируют обустроить дорожки из плитки, парковку и устройство декоративного ограждения. Также там поставят информационные и навигационные стенды, установят скворечник.

Дополнительно в парке установят навес-перголу из растений с четырьмя подвесными деревянными качелями и шестью скамейками. Также планируется посадить сосну, ель, можжевельник, гвоздику, тимьян, астильбу, устроить клумбы со злаками и цветники.

Выполнение строительно-монтажных работ начнется с момента заключения контракта и продлится 2 месяца, территорию озеленят до середины ноября. Заявки на участие принимают до 24 сентября. Начальная цена контракта составляет 132 млн рублей. Источником финансирования указан грант города Москвы.