РИАМО - 3 сен. В отношении 24-летнего водителя, который ездил по тротуару на Большой Дорогомиловской улице, составлен ряд административных материалов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Ранее сотрудники ГИБДД начали проверку по факту передвижения Mercedes-Benz по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице в районе дома №8А.

Материалы составлены по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», два материала по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».

В Дептрансе Москвы уточнили, что такое поведение недопустимо и небезопасно для пешеходов.

Водитель задержан в рамках административного расследования.