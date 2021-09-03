РИАМО - 3 сен. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь с пятницы на субботу в столице прогнозируется барическая пила (колебание атмосферного давления). Последний рабочий день недели будет ветреным и дождливым.

Вечером в пятницу атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба (на 12 единиц ниже нормы), а ночью – начнет стремительно расти.

По сути это схоже с подъемом на высоту 100-150 метров.

«Из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти – ожидается своеобразная барическая пила», - сказал Тишковец РИА Новости.

Вторая половина пятницы будет в «тылу ныряющего североатлантического циклона», что поспособствует распространению полярного холода. Его будет сопровождать порывистый ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду.

«Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 метров в секунду», - пояснил Тишковец.

Он добавил, что такой показатель считается штормовым для мегаполиса. Дожди ожидаются средней интенсивности – порядка 4-6 миллиметров.

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