РИАМО - 3 сен. На внешней стороне 41 км МКАД столкнулись 2 легковых автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария случилась перед развязкой с Калужским шоссе, в среднем ряду. Из-за ДТП движение на участке затруднилось, столкнувшиеся авто заняли 2 полосы. Водителям порекомендовали объезжать этот участок.

За 7 месяцев 2021 года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, дорога продолжает оставаться самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое 12-е ДТП.