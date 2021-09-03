РИАМО - 3 сен. На «День города» в Одинцовском городском округе 4 сентября откроется ярмарка, где свою продукцию представят более 20 фермерских хозяйств, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Тематическая фермерская ярмарка откроется в рамках празднования 64-го Дня основания города Одинцово. В ярмарке примут участие более 20 фермеров и крафтовых производителей из Одинцовского и других городских округов Подмосковья, а также регионов России. Планируется реализация сыров, хлебобулочных изделий, молочной, рыбной и мясной продукции, конфет ручной работы и многих других фермерских продуктов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Также на ярмарке будет размещено порядка 10 точек общественного питания.

Идут последние приготовления обширной культурно-массовой программы. Ярмарка откроется в Одинцове, в Центральном сквере на улице Маршала Жукова.

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