РИАМО - 3 сен. Жители Москвы возлагают цветы к памятнику жертвам трагедии в Беслане, установленному на улице Солянка, передает корреспондент РИАМО.

Возле Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках собираются жители столицы и кладут цветы, игрушки и бутылки с водой рядом с памятником.

Несмотря на дождь, вокруг монумента собирается много людей и волонтеров.

За безопасностью следят сотрудники правоохранительных органов. На подходе к территории храма проверяется содержимое сумок.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки боевики захватили школу №1 города Беслан. В течение трех дней преступники в ужасных условиях удерживали более 1 тыс. человек: учеников, родителей и учителей. В результате теракта 334 человека, из которых 186 детей, были убиты и свыше 800 – ранены.

З сентября в России объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 14:00 активисты молодежных и некоммерческих организаций возложат цветы к мемориальным знакам, установленным в память о жертвах терактов, произошедших в Москве.

Красные гвоздики и зажженные свечи принесу к мемориальной доске «Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке» на улице Мельникова, на место взорванного дома №19 по улице Гурьянова, к памятному знаку напротив дома №92 по Волоколамскому шоссе, посвященному жертвам теракта на аэродроме «Тушино», и на место взорванного дома №6, корпус 3 на Каширском шоссе.