РИАМО - 3 сен. За минувшие сутки в Московской области вылечился 1 171 пациент, с начала пандемии выздоровел 367 391 пациент, сообщает региональный оперштаб.

При этом за сутки скончалось 20 человек, а за всю пандемию — 7 837. Всего с начала пандемии зафиксировано 424 121 случай инфицирования коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В медучреждениях области наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других российских регионов, а также из-за рубежа.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье на сегодняшний день уже прошли свыше 3 млн человек.

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