РИАМО - 3 сен. За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 681 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зафиксировано 424 121 случай, сообщает подмосковный оперштаб.

В регионе больше 10 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесения коронавируса. Ее в Подмосковье ввели 1 июля.

Врачи выявляют осложнения после болезни, тех, у кого обнаружили отклонения от показателей, берут на диспансерное наблюдение.

Защитить себя от тяжелой болезни можно с помощью прививки. Ее бесплатно делают в пунктах вакцинации Московской области.

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