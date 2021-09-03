РИАМО - 3 сен. Сельхозпроизводители Московской области подали на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» большее количество заявок - 44. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Всего на конкурс «Вкусы России», организованный Минсельхозом России, представлено более 700 заявок от 84 субъектов страны.
«Наш регион представлен популярными гастрономическими продуктами и новыми брендами. К примеру, звенигородский сытень – напиток на основе меда, который в Древней Руси любили пить вместо чая. Также за звание лучшего продукта будут соревноваться наши подмосковные сорбет, березовый сироп, широкий ассортимент сыров, пряники, дубовый кофе, овощи и мед. Больше всего предложений поступило от городских округов Коломна и Луховицы», - отметил Сергей Воскресенский.
В число лидеров по количеству заявок также вошла Ростовская область. Теперь, по словам Сергея Воскресенского, лучшего выберут экспертная комиссия и жители страны в ходе народного голосования, которое пройдет с 20 октября по 7 ноября.
Конкурс призван познакомить потребителей с многообразием вкусов России, поддержать малый агробизнес, а также дать стимул развитию агротуризма.
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