РИАМО - 3 сен. Сельхозпроизводители Московской области подали на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» большее количество заявок - 44. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Завершился прием заявок на второй Национальный конкурс «Вкусы России». Московская область по количеству заявок является лидером. Наши производители сельскохозяйственной продукции подали 44 заявки», - сказал Сергей Воскресенский.

Всего на конкурс «Вкусы России», организованный Минсельхозом России, представлено более 700 заявок от 84 субъектов страны.

«Наш регион представлен популярными гастрономическими продуктами и новыми брендами. К примеру, звенигородский сытень – напиток на основе меда, который в Древней Руси любили пить вместо чая. Также за звание лучшего продукта будут соревноваться наши подмосковные сорбет, березовый сироп, широкий ассортимент сыров, пряники, дубовый кофе, овощи и мед. Больше всего предложений поступило от городских округов Коломна и Луховицы», - отметил Сергей Воскресенский.

В число лидеров по количеству заявок также вошла Ростовская область. Теперь, по словам Сергея Воскресенского, лучшего выберут экспертная комиссия и жители страны в ходе народного голосования, которое пройдет с 20 октября по 7 ноября.

Конкурс призван познакомить потребителей с многообразием вкусов России, поддержать малый агробизнес, а также дать стимул развитию агротуризма.

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