РИАМО - 3 сен. До конца сентября в подмосковные больницы поступит 18 единиц техники, необходимые для реабилитации пациентов после инфаркта и инсульта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Оборудование поставят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«К реабилитации после перенесенного инфаркта или инсульта необходимо приступать незамедлительно, так как это позволит значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний. От реабилитации зависит качество жизни пациента», - рассказала заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в 2021 году медучреждениям Подмосковья уже передали 52 единицы оборудования для реабилитации.

Новую поставку распределят в Реутовскую, Ногинскую, Можайскую и другие больницы.

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