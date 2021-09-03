РИАМО - 3 сен. В столице выздоровели еще 1 556 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего количество вылечившихся выросло до 1 451 886 человек, сообщает столичный оперштаб.

При этом за минувшие сутки госпитализировано 489 человек. На ИВЛ находятся 288 пациентов. С начала пандемии в городе выявлено 1 572 264 случаев заражения Covid-19.

Привиться от вируса можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Проживающим в столичных пансионатах, которые проходят ревакцинацию от коронавируса, начали раздавать коробки «С заботой о здоровье».

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