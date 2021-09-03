РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В школах городского округа Люберцы в настоящее время более 1 тыс. детей учатся во вторую смену, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Развитие системы образования – одна из приоритетных наших задач. Строительство новых учебных учреждений, ликвидация второй смены в школах - все это даст возможность более гармонично и всесторонне развивать детей. Сегодня в городском округе Люберцы во вторую смену обучаются 1 076 мальчишек и девчонок - это 2,7% от общего числа», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях округа 1 сентября открылись три новые школы на 3,7 тыс. мест.

«В IV квартале текущего года планируем открыть пристройку к школе №59 на 400 мест в деревне Марусино. Всего же в округе за 5 лет было построено 5 школ на 3 775 мест, создан Центр молодежного инновационного творчества «Техношкола» ЦМИТ на базе Дома офицеров», - уточнил Ружицкий.