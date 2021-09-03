РИАМО - 3 сен. Соглашение об информационном сотрудничестве в сфере ЖКХ и энергетики подписали министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, министр ЖКХ региона Антон Велиховский и вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев, сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы развиваем все возможные цифровые каналы коммуникации с жителями Подмосковья, делая для них доступ к информации максимально удобным и быстрым», - сказал присутствовавший на подписании вице-губернатор Евгений Хромушин.

По его словам, благодаря «Яндексу», жители Московской области смогут легко получать информацию о наиболее важных программах, реализуемых в регионе в сфере ЖКХ и энергетики.

Так, на сервисе «Яндекс.Карты» уже сейчас пользователи могут получить актуальную информацию о графике плановых отключений горячего водоснабжения в многоквартирных домах Подмосковья. Кроме того, стала доступной информация о графике подключения частных домовладений региона к газоснабжению, которая проводится в рамках президентской программы «Социальная газификация».

Хромушин отметил, что вся эта информация пользуется большим спросом у жителей Подмосковья и поблагодарил «Яндекс» за «конструктивный и полезный шаг».

Стороны планируют развивать дальнейший информационный обмен: размещать для пользователей сервиса «Яндекс.Карты» сведения о сроках проведения капремонта жилых домов и контактные данные организаций, управляющих многоквартирными домами.