РИАМО - 3 сен. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 1633 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе выявлено 1 572 264 случаев, сообщает московский оперштаб.

Масштабная вакцинация в столице продолжается. Прививка по-прежнему единственный способ защититься от заболевания.

Подарочные коробки «С заботой о здоровье» жителям старшего возраста, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, начали выдавать и в городских пансионатах. Теперь получить подарок могут ревакцинировавшиеся москвичи.

В России выявили 18 856 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни.

При этом зафиксировано 799 смертей, выздоровели 18 690 человек.

В общей сложности на данный момент в стране выявлено 6 975 174 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 185 611 летальных исходов, выздоровели 6 236 738 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>