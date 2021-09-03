РИАМО - 3 сен. Более 3,4 тыс. жителей выбрали участок для голосования через подмосковные МФЦ. Услуга по прикреплению к избирательному участку будет доступна в центрах до 13 сентября включительно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи региона.
Заявитель может быть включен в список избирателей по месту нахождения и проголосовать 17-19 сентября 2021 года там.
К примеру, это можно сделать на любом избирательном участке в любом регионе России вне зависимости от места жительства и регистрации на выборах Государственной Думы РФ восьмого созыва.
В рамках услуги жители также могут подать заявление на голосование на дому, к примеру, по состоянию здоровья, инвалидности, уходу за больным.
Оформить услугу можно в любом из 126 офисов МФЦ Подмосковья в течение 1 рабочего дня.
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