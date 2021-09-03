РИАМО - 3 сен. Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил, что за хранение банок с огурчиками в подвале многоквартирного дома предусмотрен штраф в 2-3 тыс. рублей. Консервацию разрешено хранить в индивидуальных кладовых, сообщает РИА Недвижимость.

Постановление, регламентирующий это, вступило в силу с 1 января. В рамках мер противопожарной безопасности запрещено хранение вещей на цокольных этажах многоквартирных домов.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений», - пояснил Паюшин.

Предписание сотрудниками пожарного надзора выдается чаще всего выдают ТСЖ или УК. Им по закону грозит штраф в 6-15 тыс. рублей. А те, в свою очередь, стараются найти виновных жильцов.