РИАМО - 3 сен. В пятницу водитель Skoda скончался в результате ДТП с автобусом Hyundai на территории Богородского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в 08:30 в деревне Следово. Пассажир автомобиля пострадал и был доставлен в медицинское

учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее в результате столкновения 2 машин на 49-м км дороги М-9 «Балтия» в городском округе Истра пострадало 2 человека.