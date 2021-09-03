Куда жаловаться, если соседи затеяли незаконную перепланировку в квартире

Что такое перепланировка
Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка помещения в многоквартирном доме подразумевает изменение его конфигурации, а переустройство — установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. И при перепланировке, и при переустройстве изменения нужно зафиксировать в техническом паспорте помещения, поясняет Нина Шотаева, юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль». Поэтому для удобства в этом материале будем называть и то, и другое перепланировкой.
Какие действия должны насторожить
В некоторых случаях легко понять, что соседи делают что-то незаконное. Например, расширяют площадь балкона во время его остекления, пытаются переоборудовать межквартирный тамбур, чтобы увеличить свое жилье. На первых этажах собственники могут сделать выход на улицу там, где его не было, например, на месте окна или балкона. Зачастую нарушения выявляют и при слиянии двух квартир, рассказывает Татьяна Петренко, юрист, генеральный директор и управляющий партнер компании Legal Lab Pro, учредитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia.
О других изменениях в квартире — например, о демонтаже или переносе несущих стен и конструкций, демонтаже или перекрытии элементов системы вентиляции, переносе кухни или санузла в жилое помещение — можно догадаться по косвенным признакам. По словам Нины Шотаевой, о незаконной перепланировке у соседей могут говорить трещины на стенах, проседание пола. О переносе кухни или санузла могут говорить значительные изменения температуры или влажности в смежных помещениях, а также протечки канализации.
В любом случае изменения конфигурации помещения нужно отразить в техническом паспорте, для чего собственник обязан подать документы в жилищную инспекцию до начала перепланировки — это указано в пункте 2 статьи 26 Жилищного кодекса. А перепланировка, которая может привести к нарушению несущих строительных конструкций, инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, запрещена вовсе. Кроме того, запрещены работы, которые ухудшают и нарушают сохранность вида фасадов дома, ведут к повреждению противопожарных устройств, ухудшают условия эксплуатации и проживания других жителей многоквартирного дома, говорит Алексей Толмачев, юрист, генеральный директор Юридической компании Алексея Толмачева.
Куда жаловаться
Прежде всего стоит поговорить с соседом и выяснить, какие он ведет работы, есть ли у него соответствующее разрешение. Перед этим можно заказать в БТИ план помещения, чтобы понять, делает ли сосед перепланировку, советует Татьяна Петренко. Такой план по запросу выдадут даже на соседскую квартиру.
Если человек не идет на контакт, попробуйте обратиться в управляющую компанию: вероятно, с ее представителями сосед будет более сговорчив и пустит их осмотреть квартиру. Не забывайте фиксировать номера заявок и обращений, храните акты осмотра помещения, фото- и видеодоказательства нарушений.
Если же и это не помогло, Алексей Толмачев рекомендует обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту нахождения переустраиваемого помещения. Именно жилинспекция должна контролировать использование и сохранность жилищного фонда и общего имущества собственников многоквартирных домов. Туда следует направить письменное обращение для проверки законности проводимого ремонта, причем сделать это стоит как можно раньше, чтобы рабочие не успели нанести ущерб дому и его жильцам.
Обращение можно написать в произвольной форме: нужно указать фамилию, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, контактные данные. Далее следует подробно описать ситуацию. Если есть видео- или фотодоказательства вероятных нарушений, их непременно надо приложить.
Отправить жалобу можно как онлайн, так и заказным письмом по «Почте России». Согласно статье 12 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», обращение будут рассматривать в течение 30 дней.
Главная задача на этом этапе — сделать так, чтобы контролирующие органы (сотрудники управляющей компании или жилинспекции) осмотрели помещение и зафиксировали нарушения. В дальнейшем именно на них будет лежать обязанность урегулировать ситуацию, подчеркивает Петренко.
Однако если в жилищной инспекции не отреагировали должным образом, придется жаловаться уже на нее, говорит Нина Шотаева: сделать это можно через заказное письмо, обращение на официальный сайт Генеральной прокуратуры или очно. Последняя инстанция — суд, причем ответчиком может стать не только нерадивый сосед, но и бездействовавшая жилинспекция.
Что грозит нарушителю
За самовольную перепланировку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц его размер колеблется от 2000 до 2500 рублей (ч. 2 ст. 7.21. КоАП РФ). К тому же собственник будет обязан привести помещение в прежнее состояние в соответствии с технической документацией, а затем получить подтверждающую это бумагу от государственной жилищной инспекции.
В крайнем случае квартиру нарушителя могут выставить на торги. Татьяна Петренко предупреждает: тот, кто купит ее по сниженной цене из-за незаконной перепланировки, будет обязан вернуть помещение в исходное состояние за свой счет.
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