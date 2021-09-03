Куда жаловаться, если соседи затеяли незаконную перепланировку в квартире

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Прежде всего стоит поговорить с соседом и выяснить, какие он ведет работы, есть ли у него соответствующее разрешение. Перед этим можно заказать в БТИ план помещения, чтобы понять, делает ли сосед перепланировку, советует Татьяна Петренко. Такой план по запросу выдадут даже на соседскую квартиру.

Если человек не идет на контакт, попробуйте обратиться в управляющую компанию: вероятно, с ее представителями сосед будет более сговорчив и пустит их осмотреть квартиру. Не забывайте фиксировать номера заявок и обращений, храните акты осмотра помещения, фото- и видеодоказательства нарушений.

Если же и это не помогло, Алексей Толмачев рекомендует обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту нахождения переустраиваемого помещения. Именно жилинспекция должна контролировать использование и сохранность жилищного фонда и общего имущества собственников многоквартирных домов. Туда следует направить письменное обращение для проверки законности проводимого ремонта, причем сделать это стоит как можно раньше, чтобы рабочие не успели нанести ущерб дому и его жильцам.

Обращение можно написать в произвольной форме: нужно указать фамилию, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, контактные данные. Далее следует подробно описать ситуацию. Если есть видео- или фотодоказательства вероятных нарушений, их непременно надо приложить.

Отправить жалобу можно как онлайн, так и заказным письмом по «Почте России». Согласно статье 12 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», обращение будут рассматривать в течение 30 дней.

Главная задача на этом этапе — сделать так, чтобы контролирующие органы (сотрудники управляющей компании или жилинспекции) осмотрели помещение и зафиксировали нарушения. В дальнейшем именно на них будет лежать обязанность урегулировать ситуацию, подчеркивает Петренко.

Однако если в жилищной инспекции не отреагировали должным образом, придется жаловаться уже на нее, говорит Нина Шотаева: сделать это можно через заказное письмо, обращение на официальный сайт Генеральной прокуратуры или очно. Последняя инстанция — суд, причем ответчиком может стать не только нерадивый сосед, но и бездействовавшая жилинспекция.

Куда жаловаться на управляющую компанию>>