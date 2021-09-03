РИАМО - 3 сен. На юго-востоке столицы собираются расселить по реновации жителей 818 домов, в которых располагается 60 тыс. квартир, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что задача — обеспечить новым жильем более 160 тыс. человек. С начала программы в округе построили 22 дома.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы наращиваем темпы строительства и передачи домов под заселение», – сказал заммера.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что для организации «волнового» переселения жителей подобрали 69 «стартовых» площадок площадью более 1 млн кв. метров.

«Всего на текущий момент в ЮВАО переданы под заселение 11 домов, в которых насчитывается 1639 квартир», – сказал он.

Программу утвердили в 2017 году. Она касается около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Ранее столичный градоначальник говорил о том, что сроки переселения участников программы реновации по возможности будут ускорены.

«Главное, придерживаться графика и как можно больше ускорять его, чтобы люди скорее получили свои квартиры. Но немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам реновации», – подчеркнул Собянин.

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