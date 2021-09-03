РИАМО - 3 сен. В Роскомнадзоре сообщили о блокировке еще 6 VPN-сервисов, их использование может быть опасным, пишет в пятницу газета «Известия».

Речь идет о таких сервисах, как Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. О том, что их планируют заблокировать, стало известно 30 июня.

Перед этим в ведомстве ограничили работу 2 других VPN-сервисов в России: VyprVPN и Opera VPN.

В Роскомнадзоре объяснили, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности.

Деятельность эта может быть связана с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизмом.

«VPN-сервис используется на конечном устройстве пользователя. Путем направления различного вредоносного программного обеспечения правоохранительные органы или киберпреступники могут получить к этому устройству доступ, заразить его вирусом и в дальнейшем отслеживать. Кроме того, VPN-сервис не предусматривает стопроцентную защиту от идентификации устройства», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Роскомнадзор разблокировал сайт DeviantArt>>