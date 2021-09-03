РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий принял участие в памятном митинге, посвященном Дню солидарности борьбы с терроризмом и памяти погибших в Беслане, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Митинг прошел в школе №47 поселка Малаховка.

«Мы традиционно 3 сентября собираемся и вспоминаем 3 сентября 2004 года, когда в Беслане группа террористов захватила свыше 1,1 тыс. человек и трое суток удерживала. Наши специальные подразделения освободили заложников, но более 300 человек погибли - дети и их родители, учителя. В этот день мы вспоминаем погибших, молимся за их души. Царствие небесное всем ушедшим и вечная память», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что из любого события, особенно печального, надо делать выводы. Посе трагедии в Беслане руководство страны приняло меры по защите от терроризма.

«Мы должны быть бдительны, потому что в мире неспокойно, террористы есть везде. Группы террористов пытаются взять реванш, есть и одиночки, которые пытаются тоже навредить. У нас принят ряд мер по защите образовательных учреждений, и мы стремимся их исполнять. Вокруг нас должно быть безопасное пространство, и мы все в силах его обеспечить», - отметил Ружицкий.

После этого литию по погибшим отслужил благочинный Люберецкого церковного округа Вячеслав Новак. Также все возложили цветы к памятнику Защитнику Отечества на территории школы, который выполнен в форме скорбящего ангела.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Каждый год в этот день ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетают белые шары, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.

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