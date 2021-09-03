РИАМО - 3 сен. На Мичуринском проспекте в столице, в рамках реализации ЖК Небо девелопера Capital Group благоустроили 2,7 га внутренней территории, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Все три корпуса в составе проекта девелопер ввел в эксплуатацию в декабре 2020 года.

«Площадь озеленения в рамках проекта благоустройства составляет 10 000 кв. метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что внутренняя территория комплекса расположилась на стилобате жилого комплекса.

Благоустройство, выполненное по авторскому проекту, включает в себя элементы геопластики, многофункциональные детские комплексы из натуральных материалов, мотивирующие детей к самостоятельному мышлению и творчеству.

Все детские площадки оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и имеют мягкое резиновое покрытие.

Дворы озеленили, сделали места для прогулок, чтения, общения с соседями и спортивных игр.